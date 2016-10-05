Москва, 5 октября, 2016, 17:19 — ИА Регнум. Несмотря на идущие в стране процессы урбанизации, когда с ростом количества жителей больших городах увеличивается количество регионов с очень низкой плотностью населения, отчасти удалось решить проблему доступности медпомощи для жителей малых населенных пунктов. Об этом заявила на пресс-конференции в ОП РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Романычев. Сельский врач. 1987

«Такая низкая плотность населения не всегда позволяет иметь стационарную медицинскую точку», — отметила министр.

Тем не менее, проблема решается, для чего ведомству пришлось пересмотреть и существенно смягчить все существующие до этого нормативы. Так, по ее словам, в СССР стационарного медпункта никогда не было в населенном пункте с количеством жителей менее 300 человек. Сейчас же это требование изменили: теперь населенный пункт, где проживает менее 100 человек, называется дворовым хозяйством и в нем есть люди, обученные оказанию медицинской помощи, и средства связи. Проблемы населенных пунктов с количеством жителей от 100 до 300 человек решаются в зависимости от того, на каком расстоянии они находятся от ближайшего медицинского пункта.

В связи с этим перед министерством встал вопрос о новых формах работы по улучшению доступности медпомощи. Скворцова отметила, что ведомство нарастило в несколько раз и количество мобильных профилактических бригад, и мобильных ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов), мобильных офисов врачей общей практики.

«У нас огромное количество, десятки тысяч бригад междисциплинарных специалистов, которые работают на вызове. Их работа включена в систему ОМС», — заключила министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на проходившем весной 2016 года форуме ОНФ, заявлялось, что доступность и качество медпомощи в стране падают. За три года оптимизации системы первичной медико-санитарной помощи были уволены больше 12 тыс. медработников. За этот же период в стране сократили более 50 тыс. коек-мест в медучреждениях. Также на форуме приводились данные проведенного ОНФ опроса, согласно которым каждый пятый россиянин заявлял, что с начала 2015 года доступность и качество медицины значительно ухудшились. Данные заявления основывались на проведенном мониторинге доступности и качества медпомощи, который был проведен в марте-апреле 2016 года в 85 регионах. В ходе исследования было опрошено 11 тыс. пациентов и 5 тыс. врачей, активисты ОНФ посетили более 170 фельдшерско-акушерских пунктов в отдалённых сельских населенных пунктах.

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