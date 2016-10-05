Ставрополь, 5 октября, 2016, 13:57 — ИА Регнум.



LxAndrew Водопад Жемчужный

Совместный туристический проект Ставропольского края и Карачаево-Черкесии «Медовые водопады» должен заработать до 2019 года. Об этом заявила министр культуры Ставропольского края Татьяна Ивановна Лихачева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Медовые водопады расположены в Карачаево-Черкесии достаточно близко от курортного региона Ставрополья — Кавказских Минеральных вод. Однако эти два туробъекта не связывает единая трасса, что создает определенные трудности для туристов. Суть проекта в том, чтобы связать объекты двух регионов современной дорогой.

«Для нас это было бы интересно, потому что Медовые водопады пользуются спросом у отдыхающих и получающих оздоровительный процесс туристов», — заявила министр культуры Ставрополья.

«Это кольцевая дорога, которая будет замыкаться на дестинациях Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии (Медовые Водопады)», — сказала глава Минкульта края.

Проект строительства дороги к Медовым водопадам включен в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)». Он подразумевает строительство дороги на федеральные средства на условиях софинансирования из региональных бюджетов.

«Есть некоторые вопросы финансирования межрегиональных проектов через программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», поэтому правительство Ставропольского края и Карачаево-Черкесской республики направили соответствующее обращение в адрес Ольги Голодец для рассмотрения. И сейчас эти вопросы на обсуждении и решаются», — сообщила Лихачева.

Она выразила надежду, что все вопросы будут решены оперативно, и дорога будет построена уже в ближайшие годы и до 2019 года туристы Кавминвод смогут сочетать свой отдых с посещением туристического объекта соседнего северокавказского региона.