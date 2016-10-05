Вологда, 5 октября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. В общей сложности в лесном фонде Вологодской области было зарегистрировано 55 пожаров на общей площади 42,98 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте лесного комплекса. Общий ущерб, который нанесли пожары, составил 4,39 млн рублей, из них 2,65 млн — затраты на тушение. Для сравнения — в минувшем году в регионе произошло 46 пожаров, ущерб составил 1,8 млн рублей.

Алексей Денисов-Уральский. лесной пожар. 1897

В подавляющем большинстве случаев виновниками пожаров в 2016 году стали сами вологжане (84% случаев). Больше всего пожаров возникло в Череповецком (10), Кадуйском (8), Бабаевском (6) районах, что как раз объясняется высокой рекреационной нагрузкой.

Крупных лесных пожаров в лесном фонде области зарегистрировано не было. Наибольшая площадь лесного пожара в 2016 году составила 7 га. Снизилась и средняя площадь пожара: она составляет 0,78 га, что в 2,6 раза меньше аналогичного показателя за предыдущие 5 лет (2,6 га).

«Это характеризует уровень подготовки к тушению загораний в лесу и своевременность принимаемых мер реагирования. Об этом говорит и то, что все 55 зарегистрированных пожаров были ликвидированы в течение первых суток после обнаружения», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте лесного комплекса региона.

С начала пожароопасного сезона «Авиалесоохрана» провела 56 вылетов. Летчики-наблюдатели обнаружили 20 лесных пожаров (36,4% от общего количества). Лесничества провели 1274 рейда и патрулирования. В результате было зафиксировано 338 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. На нарушителей составили 349 протоколов, а общая сумма штрафов превысила 4,9 млн рублей. 368 тыс. рублей штрафов наложили на граждан.