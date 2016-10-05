Киев, 5 октября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Заявления некоторых народных депутатов о том, что у украинцев отбирают квартиры за неуплату жилищно-коммунальных услуг, не соответствуют действительности. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, открывая заседание правительства сегодня, 5 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Ранее на заседании Верховной рады народные депутаты Украины от «Оппозиционного блока» и «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили о том, что в настоящий момент у украинцев за неуплату средств за жилищно-коммунальные услуги забирают квартиры. Более того, сама Тимошенко на рассмотрение украинского парламента закон, который лишает государство возможности конфисковать квартиры за коммунальные долги.

«Сегодня на Украине никто ни у кого за неуплату жилищно-коммунальных услуг не забирает квартиры… А если, не дай Бог, кто позволит себе протянуть свои грязные руки к украинским гражданам, которые живут в своих домах, используя долги за жилищно-коммунальные услуги, мы по этим грязным рукам как правительство Украины дадим и защитим каждую украинскую семью», — заявил Гройсман.

Он также обратился к депутатам, которые поднимают данный вопрос: «Хочу сказать, уважаемые коллеги, русизмом: «Типун вам на язык!»… Это очередная ложь с трибуны Верховной рады Украины, которая не имеет под собой никаких оснований».