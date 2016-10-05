Пенза, 5 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. 18 км препятствий приходится преодолевать жителям сел Белокаменка и Телегино в Колышлейском районе, несколько лет они обращаются к властям отремонтировать дорогу, но кроме отсыпки бывшего асфальта песком и глиной, ничего не произошло, сообщает «Россия 1. Пенза».

Иван Шишкин. Дорога. 1878

Асфальт местами отсутствует вовсе, и в дождь просто неровная дорога превращается в непреодолимое препятствие. При этом Белокаменка — живописное место, которое привлекает рыбаков и туристов, но добраться до него с некоторых пор стало очень затруднительно.

Сложнее всего тем, кто живет здесь постоянно. Сообщения с большим миром, как называют районный и областной центры местные жители, нет никакого. Не может проехать скорая помощь, нет рейсового автобуса, говорится в сюжете.

Причина такого состояния дороги — большегрузы, которые возят сельхозпродукцию с полей и самосвалы, работающие в карьере. Год назад по предписанию властей владельцы карьера якобы отремонтировали дорогу, засыпав бывший асфальт песком и глиной. В итоге получилось только хуже. Здесь нужен другой ремонт. «У нас составляется проектно-сметная документация. Мы вошли в программу, в 2017 году будет производиться ремонт дороги. Будет производиться не капитальный ремонт, а ямочный, выравнивание полотна», — пояснила и.о. главы администрации Телегинского сельсовета Светлана Жирадкова.

Жители были бы рады и такому ремонту, но считают, что здесь дорогу нужно строить заново.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2016 году в Пензенской области запланирован капитальный и текущий ремонт почти 400 км автодорог, в том числе — ремонт и капремонт моста и 14 водопропускных труб, установка и восстановление 7 остановочных павильонов, замена 1,4 тыс. метров барьерного ограждения. Запланирована реконструкция шести дорог регионального и межмуниципального значения.

Кроме того, в 2016 году будет обустроено 15,2 км искусственного освещения на дорогах регионального значения в Сердобском, Белинском, Никольском и Городищенском районах. На эти и другие цели в дорожном фонде Пензенской области на 2016 год предусмотрено 3,22 млрд рублей, 405 млн рублей из которых — средства федерального бюджета.

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