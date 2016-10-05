Киев, 5 октября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Сегодня, 5 октября, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подал в Хозяйственный суд Киева иск о принудительном взыскании с российского ПАО «Газпром» штрафа в размере почти 86 млрд грн (3 млрд 325 млн долл). Об этом сообщает пресс-службе АМКУ, передает ИА REGNUM.

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«Антимонопольный комитет Украины подал исковое заявление о принудительном взыскании с ПАО «Газпром» штрафа, пени и обязательства выполнить решение комитета относительно прекращения нарушения», — отмечается в материале.

В АМКУ напомнили, что в январе 2016 г. комитет оштрафовал «Газпром» на 85,86 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через территорию Украины. Позже «Газпром» обжаловал решение АМКУ, однако суд вернул исковое заявление без рассмотрения. Украинские суды всех инстанций отказали «Газпрому» в удовлетворении жалобы о признании незаконным решения АМКУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз Украины» требует от компании ОАО «Газпром» в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) компенсировать переплату за газ, а также убытки от нарушения транзитного контракта. Отмечается, что совокупная сумма претензий украинской компании составляет 22,2 млрд долл. Из них 14 млрд долл — в рамках иска по переплате за поставленный российский газ и 8,2 млрд долл — за недополученные доходы от снижения объемов транзита по украинской ГТС.

«Компания утверждает, что имеет контрактное право требовать пересмотра контрактной цены для приведения ее к рыночному уровню. Руководство считает, что на 31 декабря 2015 компания рассчиталась по всем своим обязательствам за поставленный в течение 2010−2015 годов газ, и требует компенсации за излишне уплаченные суммы в размере более 14 млрд долларов», — отмечается в материале НАК.

В «Нафтогазе» отметили, что на протяжении 2010−2014 гг «Газпром» снижал объемы транзита газа через украинскую ГТС, нарушив «базовые объемы транзита». При этом украинская сторона не поднимала стоимость транзита.

Напомним, в июне 2015 года «Газпром» подал встречный иск на «Нафтогаз». Российская компания требует от НАКа заплатить 31,8 млрд долл за невыбранный газ в рамках газового контракта, подписанного экс-премьером Юлией Тимошенко (по формуле «бери или плати»). Также «Газпром» требует возврат задолженности за 2013−2014 годы, которую НАК не признает. Общая сумма претензий российской компании составляет 38,7 млрд долл.