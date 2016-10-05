Москва, 5 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Госдума приняла поправки в регламент, касающиеся работы одномандатников, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

ИА REGNUM Госдума

«Во фракцию входят все депутаты Госдумы, выдвигавшиеся политической партией в качестве кандидатов в составе федерального списка кандидатов, и все депутаты, выдвигавшиеся этой политической партией по одномандатным избирательным округам», отмечается в документе.

При этом парламентарии, прошедшие в Госдуму от политических партий, которые не смогли получить собственного представительства в парламенте, а также самовыдвиженцы, имеют право на выбор фракции.

Ранее два одномандатника заявили о том, что не намерены входить во фракции: представитель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов и от партии «Родина» Алексей Журавлев.

В ходе заседания депутат Галина Хованская («Справедливая Россия») предложила разрешить одномандатникам вносить законопроекты в региональные законодательные собрания. «Одномандатник избран непосредственно от населения, но у него нет права законодательной инициативы в органе законодательной власти субъекта РФ. Может быть, такое право надо дать, по крайней мере, одномандатникам, у которых один регион, и он за него отвечает. Связь будет лучше», — отметила депутат.