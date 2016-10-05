Москва, 5 октября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. Позиция Российской Федерации (РФ) по вопросу суверенитета Южных Курил остается неизменной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы СМИ.

gekiyaku.com Южные Курилы

«Наша позиция (властей РФ) по данному вопросу последовательна и неизменна: южные Курилы принадлежат РФ по итогам Второй мировой войны, российский суверенитет над ними сомнению не подлежит», — говорится в сообщении Захаровой, которое опубликовано на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

При этом официальный представитель МИД РФ добавила, что одним из условий заключения мирного договора с Японией является признание территориальных реалий, сложившихся после войны.

«При этом важная предпосылка успеха такого диалога — поступательное развитие всего комплекса двусторонних отношений, укрепление доверия и расширение взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на 4 острова в южной части Курильской гряды: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Согласно позиции РФ, южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.

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