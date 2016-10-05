Москва, 5 октября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Российские летчики доставили в Сирию первую партию гуманитарной помощи из Армении — это продукты питания и одежда, сообщили в Минобороны России

on-line.lg.ua Гуманитарная помощь

Около 400 тонн консервированных продуктов, овощей, муки и сахара доставил на авиабазу Хмеймим экипаж Ил-76 военно-транспортной авиации России с аэродрома Эребуни в Армении.

В ближайшее время гуманитарные конвои отправятся в наиболее пострадавшие от военных действий населенные пункты Сирийской Арабской Республики.

Читайте также: Российские военные доставили гумпомощь в Алеппо, Дамаск и Латакию

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 5 октября, российские военные доставили гумпомощь в Алеппо, Дамаск и Латакию. Около 1,5 тонны гуманитарных грузов (сахар, мука, рис, чай, мясные и рыбные консервы) было передано жителям района Аль-Азизия в городе Алеппо.

Читайте также: Режим прекращения огня в Сирии за сутки нарушался более 50 раз