Белгород, 5 октября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Белгородской области 51-летний мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Белгородской области, жертвой мужчины стала его собственная 11-летняя дочь.

dailymotion.com Подозреваемый за решеткой

По версии следствия, 24 сентября 2016 года подозреваемый остался дома наедине с дочерью. Воспользовавшись отсутствием других взрослых и беспомощным состоянием девочки, он совершил в отношении нее «иные насильственные действия сексуального характера». Через несколько дней ребенок сообщил о произошедшем матери, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.