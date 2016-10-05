Симферополь, 5 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Крыму многоквартирные дома готовы к включению батарей на 98%, не завершены подготовительные работы в 289 многоэтажках из 13 тыс. 784 домов, большинство проблемных домов находятся в Керчи и Феодосии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МинЖКХ Крыма 5 октября.

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«Наибольшее отставание от установленных плановых значений допущено в Керчи по 84 многоквартирным домам и в Феодосии по 56 многоквартирным домам», — уточнили в министерстве.

При этом подготовка к отопительному сезону в республике должна была закончиться к 15 сентября. На сегодняшний день в Крыму к запуску готовы 870 котельных (96%), ещё 28 котельных к запуску до сих пор не готовы. Среди них 8 котельных в Керчи, три — в Красногвардейском районе, три — в Ленинском районе, четыре — в Симферопольском районе. «По данным объектам отчеты не поступили вовсе», — констатировали в МинЖКХ.

Севастополь к отопительному сезону «почти готов», рапортуют чиновники на совещаниях. «На 98−99%, — отчитался начальник городского управления жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Евгений Бортников. — Мы закончили ремонт всех городских котельных, за исключением двух, которые будут готовы к 15 октября. Заполнены теплоносителем внутридомовые системы, планово отремонтированы теплотрассы».

По словам Бортникова, все 116 севастопольских котельных запустят 17 октября, а в ряде медучреждений протопки уже начались.