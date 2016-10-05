Москва, 5 октября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Снять законодательные барьеры, мешающие притоку инвестиций в экономику России, призвал сегодня, 5 октября, депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва президент РФ Владимир Путин, открывая первое заседание нижней палаты российского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM. «Чтобы вывести экономику на новую траекторию роста, нам нужно снять законодательные барьеры, которые стоят на пути развития конкуренции, притока инвестиций, внедрения современных технологий, обеспечить сбалансированное развитие российских регионов, северных, дальневосточных территорий», — заявил он.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства напомнил новоизбранным парламентариям о важности принятия законопроектов, направленных на защиту бизнеса от неправомерных действий сотрудников правоохранительных органов.

«Общество ждет от вас вдумчивой, профессиональной работы», — подчеркнул президент.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ седьмого созыва состоялись Согласно окончательным итогам голосования, «Единой России» достались 343 мандата, КПРФ — 42 мандата, ЛДПР — 39, «Справедливой России» — 23.