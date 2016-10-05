Москва, 5 октября, 2016, 13:24 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец заявила журналистам, что на исполнение «майских указов» президента РФ в части поддержки зарплат учителей в трехлетний бюджет на 2017−2019 годы заложены соответствующие средства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

По ее словам, все заработные платы учителей в соответствии с указами президента будут поддерживаться. «Сейчас, к сожалению, есть регионы, которые чуть-чуть обозначили отставание, но мы все контрольные мероприятия провели, и эти отставания сейчас преодолеваются», — добавила Голодец, пояснив, что удалось выйти на среднее значение по стране на уровне 100% по регионам в отношении заработной платы учителя.

Согласно «майским указам» президента РФ, зарплата учителя не должна быть меньше средней зарплаты по региону.

Ранее глава совета фонда Центра стратегических разработок и экс-министр финансов Алексей Кудрин в рамках Международного инвестиционного форума на деловом завтраке Сбербанка «Бюджетный пирог: как его разрезать лучше» заявил, что реализацию майских указов президента в части роста зарплат бюджетников стоит отложить. Его поддержал глава Сбербанка Герман Греф.

Напомним, майские указы — серия указов, подписанных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года, в день его вступления в должность президента РФ. Выполнение большей части задач, поставленных указами, должно быть завершено к 2018 году. Майские указы призваны решить широкий круг проблем в социальной сфере, в частности в здравоохранении и образовании.