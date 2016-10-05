Москва, 5 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Депутаты нового созыва Госдумы должны подписать акт исторического примирения между историческими эпохами царской, советской и новой России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на первом пленарном заседании Госдумы VIIсозыва.

A.Savin Владимир Жириновский

Парламенту нужно новое здание, полагает Жириновский. «Я надеюсь, что новый созыв Госдумы этого добьется, потому что парламент царской России заседал в одном из лучших дворцов Санкт-Петербурга, советский парламент — в Кремле, есть уже площадка, утвержденный нами проект, а инвесторы сидят здесь», — отметил он

Лидер ЛДПР предположил, что если «кого-то вызвать к председателю Следственного комитета, сразу найдутся деньги на строительство». «Из бюджета обещаем не брать ни одной копейки», подчеркнул он.

«У нас с вами три России — царская, советская и новая. Наконец мы должны их объединить, подписать какой-то единый документ, акт исторического примирения, закрыть страницу вражды. Одна страна, одно отечество, и всех реабилитировать — и белых, и красных, и может быть даже и ельцинских, чтобы они не стонали, не рычали», — предложил депутат.

Продолжая аналогию с «тремя Россиями», парламентарий высказал мнение, что «демократия должна быть из трех партий». «ЛДПР — царская Россия, КПРФ — советская Россия, и «Единая Россия» — сегодняшняя Россия. И не надо еще много-много партий — демократия должна иметь систему, две-три четыре партии, как в Европе», — пояснил он.

«Естественно, к выборам в Госдуму допускать только партии, имеющие численность 200 тыс человек, и имеющие 200 депутатов по всей стране. Остальные на местах — пожалуйста, действуйте, хоть 300 партий. Выборы президента — только партии, преодолевшие 5%, могут выдвигать кандидатов в президенты», — указал лидер ЛДПР.

В заключение Жириновский пожелал депутатам, чтобы у них всегда было хорошее настроение. «Чтоб всегда было хорошее настроение. Если у вас на лице улыбка, вдохновение, добрые глаза, это будет хорошо воздействовать на всех граждан нашей страны. Но когда у вас обозленные, хмурые лица, это будет портить им настроение. Я хочу, чтоб вы вдохновляли наших избирателей», — напутствовал депутатов Жириновский.