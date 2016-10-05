Ставрополь, 5 октября, 2016, 13:23 — ИА Регнум.



elitefon.ru Ребенок

В Ставропольском крае мужчина похитил семилетнюю девочку, заманив ее поиском пропавшей кошки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина 4 октября увидел девочку на улице города Пятигорска и предложил ей вместе поискать пропавшую кошку. Так, он заманил ее к себе в машину и увез ее к себе домой в поселок Иноземцево.

Отметим, что все это произошло возле многоэтажного дома, расположенного рядом со школой.

К поискам девочки вскоре подключились следователи и волонтеры. Вскоре девочку нашли и освободили.

Ее похититель 42 лет задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека».

Сейчас в суд готовятся документы по вопросу ареста задержанного. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.

Отметим, что в последнее время участились в крае преступления против детей. Накануне ИА REGNUM сообщало о преступлениях против половой неприкосновенности детей, совершенные в семьях.