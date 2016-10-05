Челябинск, 5 октября, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Челябинские власти отдают систему водоснабжения и водоотведения частному инвестору. На передачу инфраструктуры МУП «ПОВВ» объявлен конкурс, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Сладкий родник». реж. Иван Аксенчук. 1982. СССР Вода. Родник

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) Челябинска объявил конкурс, для определения частного инвестора, с которым будет заключено концессионное соглашение на функционирование объектов инфраструктуры муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» МУП «ПОВВ»

Концессионное соглашение будет заключено предположительно на 25 лет. Решение о победителе в конкурсе будет приниматься на специальной комиссии. Одним из претендентов на объявленный конкурс называется компания «Росводоканал».

В связи с этим, эксперты отмечают возможное повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в Челябинске. Разговоры о повышении тарифов в начале сентября прозвучали на площадке Общественной Палаты Челябинской области.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября на круглом столе в Общественной Палате Челябинской области состоялся круглый стол, на котором члены и эксперты обсудили ситуацию в регионе с водными ресурсами. Одним из спикеров была сенатор Ирина Гехт, которая заявила: «Следует сказать, что тарифы предприятий сегодня сегодня в 3 раза ниже чем, например в Будапеште и в 10 раз ниже чем в Лондоне. Более того доля инвестиционной составляющей в тарифах в развитых странах 50% — 70%, у нас это 4%».

Некоторыми участниками были высказаны опасения по поводу передачи систем водоснабжения в частные руки. Такое мнение высказал тогда еще заместитель председателя Палаты Олег Дубровин, и другие эксперты. Были приведены показательные примеры, с которыми Челябинская область столкнулась летом 2016 года. Это и Южноуральск и Копейск и другие более мелкие города, в которых было нарушено водоснабжение, и поставщиками услуг выступали именно коммерческие фирмы. Однако противники передачи муниципальной инфраструктуры в частные руки оказались не услышанными.