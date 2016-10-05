Екатеринбург, 5 октября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге подозреваемый в участии в массовых беспорядках в цыганском посёлке Пётр Оглы останется под стражей. Свердловский областной суд оставил без изменения решение Ленинского районного суда Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе суда корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники тюрьмы

Таким образом, ходатайство о смягчении меры пресечения адвокатов подзащитного осталось без удовлетворения и подозреваемый останется под арестом до 5 ноября.

Кроме того, вчера, 4 октября, Свердловский областной суд также оставил в силе решение Ленинского районного суда в отношении ещё одного фигуранта дела Андрея Фордуя. Ранее Ленинский районный суд не удовлетворил ходатайство следствия об аресте подозреваемого.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, массовые беспорядки в Екатеринбурге, закончившиеся стрельбой, произошли 3 сентября в цыганском посёлке возле одного из домов по улице Депутатской. Тогда на нескольких машинах приехало более 20 человек для выяснения отношений с хозяином дома и его друзьями. В результате инцидента девять человек получили ранения, а двое из них впоследствии скончались. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по подозрению в убийстве, незаконному обороту оружия, превышения самообороны, а также в организации и участии в массовых беспорядках.

На следующий день после конфликта в правоохранительные органы добровольно явились хозяин дома Олег Шишов и его друг Алексей Дутов. Через некоторое время властям сдался ещё один товарищ хозяина дома Александр Дутов.

Впоследствии правоохранительные органы задержали несколько человек из числа тех, кто приехал на разборки в тот день к дому Олега Шишова. Трое из них были отправлены под стражу. На данный момент несколько человек объявлены в федеральный розыск, а личности остальных участников конфликта устанавливаются, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

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