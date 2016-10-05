Великий Новгород, 5 октября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Концерт колокольных звонов «Звонарское вече» состоится 8 октября в Новгородском кремле. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского музея-заповедника, колокола зазвучат в полдень на звоннице Софийского собора.

Пресс-служба новгородского музея-заповедника Концерт колокольных звонов в Новгородском кремле

В концерте примут участие звонари из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. «Прозвучат звоны в традициях Ростова Великого, Псково-Печерского монастыря, Троице-Сергиевой лавры, а также современные колокольные композиции Андрея Васильева на народные темы и темы из сочинений русских композиторов, Стародеревенский звон Марата Капранова и другие», — отметили в пресс-службе музея.

Отметим, что услышать древние колокола Софийского собора на концерте колокольных звонов слушатели смогут уже в седьмой раз. «Звонарское вече» проводится в Великом Новгороде ежегодно с 2010 года.