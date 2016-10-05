Красногорск, 5 октября, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Для выполнения задачи, поставленной президентом РФ Владимиром Путиным, по повышению инвестиционной привлекательности регионов, властям Московской области необходимо лоббировать снижение процентных ставок, величина которых на сегодняшний день «душит» инвестиционную активность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заведующий лабораторией исследований проблем инфляции и экономического роста ВШЭ Владимир Бессонов.

pixabay.com Снижение процентных ставок

«Одним из «местных» вариантов повышения инвестиционной привлекательности может стать близкое расположение области по отношению к Москве с гигантским спросом. Обслуживание Москвы — это конкурентное преимущество Подмосковья. Как на это повлиять? Если будет повышаться спрос со стороны москвичей, то будет расти и предложение в области. Как это сделать? Необходимо сказать о процентных ставках, которые сейчас просто заоблачные. Это душит инвестиционную активность. Что должны делать власти региональные? Лоббировать снижение процентных ставок, а федеральные должны снизить ключевую ставку. Кредит недоступен — нет инвестиционного спроса», — пояснил Бессонов.

Он также отметил, что властям Подмосковья стоит обратить внимание на повышение транспортной доступности региона как важного элемента привлечения разных видов сервиса для жителей области и дачников.

«Близкое расположение от Москвы с ее гигантским спросом касается не только логистических центров, не только транспортного обслуживания, не только строительства жилья. Например, огромное количество москвичей имеют дачи на территории области. Это тоже сфера важная для региона. Если власти будут продолжать предпринимать меры для обеспечения транспортной доступности для какого-то сервиса, то это привлечет деньги», — заключил эксперт

Напомним, 7 сентября состоялось заседание рабочей группы Госсовета о мерах по повышению инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. Главным вопросом обсуждения стала реализация инициатив по улучшению инвестиционного климата в регионах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил о личной ответственности губернаторов, которые не могут повысить инвестиционную привлекательность возглавляемых ими регионов. «Будем принимать серьёзные меры, вплоть до кадровых решений, в отношении тех руководителей регионов, которые не понимают, что поддержка бизнеса — это важнейший ресурс развития региона и всей страны», — заявил Путин.