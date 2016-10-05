Салехард, 5 октября, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Ямальские тундровики просят помощи у президента РФ. Они создали петицию на имя Владимира Путина с мольбой не сокращать поголовье оленей в ЯНАО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

lagunabluemolly Олень

Они жалуются главе государства, что их не слышат. Петицию подписали за два дня 307 человек. Автор петиции — пятидесятилетний ямальский оленевод Ейко Сэротэтто — помимо президента, просит обратить внимание на проблемы оленеводов арктической зоны и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Правительство ЯНАО планирует заставить сократить поголовье оленей оленеводов-частников — об этом в очередной раз заявил губернатор региона Дмитрий Кобылкин на инвестиционном форуме в Сочи. Он объясняет решение тем, что рост поголовья привел к вспышке сибирской язвы в регионе в июле этого года. Однако Россельхознадзор говорит о том, что причиной вспышки стало решение правительства округа в 2007 году отменить обязательную вакцинацию оленей. Провакцинированный олень не может заразиться «сибиркой». Мы считаем, что этот шаг вызван интересами газодобывающей отрасли — ТЭК мешают кочевники и наши олени. Мы хотим сохранить нашу культуру и традиционный образ жизни. Если заставить людей сокращать поголовье, то это резко и бесповоротно ухудшит социально-экономическую ситуацию в регионе. Это понимают даже власти, которые сейчас решают, что делать с теми из нас, кто останется без оленей и без работы. Ведь для тундровика, а особенно для оленевода-частника, олень — это его жизнь».

Далее автор петиции сообщает, что 70% тундровиков на Ямале являются частниками, а сейчас, государство хочет оставить их ни с чем. «Мы просим не разрушать жизни людей ради добычи нефти и газа — ведь развивать экономику стран можно не только за счет продажи ее ресурсов и разрушения природы Арктики», — итожит Ейко Сэротэтто

Напомним, на сегодня в ЯНАО 700 тыс. оленей. Как утверждают в правительстве региона, природная кормовая база рассчитана на 400 тыс. голов. Планируется увеличить забой на 250 тыс. оленей. Правительство Ямала пока не решило вопрос субсидий за оленину сверх лимита. Но идею стимуляции увеличения забоя власти Ямала не оставляют. Окончательное решение будет выработано в середине октября. Отметим, что оленина принимается хозяйствами по 190 рублей за килограмм, без лап — 170 рублей меньше. За целого оленя порядка 100 килограммов обычно получается около 19 тыс. рублей.