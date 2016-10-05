Москва, 5 октября, 2016, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Вячеслава Володина от должности первого замглавы администрации Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Указ обосвобождении Володина от должности подписан президентом», — сказал он.

Указ подписан в связи с избранием Володина в Госдуму.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Путин предложил депутатам «Единой России» поддержать кандидатуру Володина на пост председателя Госдумы.