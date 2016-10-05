Владимир, 5 октября, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В ближайшее время во Владимирской области начнется ревизия сельскохозяйственных земель, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель губернатора Роман Русанов, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации Владимирской области.

Цитата из кф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Дача

По словам вице-губернатора, с 2014 года во Владимирской области в оборот удалось ввести почти 26 тысяч гектаров земель. Причем большинство участков не просто не использовались, а уже зарастали двухметровыми березами.

«С учетом нового законодательства в ближайшее время мы планируем также прирост земли. У нас появилось больше полномочий. И мы проводим работу, чтобы нерадивые собственники начали землю вводить в оборот», — сказал Роман Русанов.

По предварительным данным, в регионе можно вернуть в оборот примерно 160−200 тысяч гектаров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько заявляла, что из 560 тысяч гектаров сельскохозяйственной земли в регионе не используются около 240 тысяч гектаров. Из них около ста тысяч гектаров простаивают в течение пяти лет, еще 110 тысяч гектаров не используются более десяти лет.