Москва, 5 октября, 2016, 13:02 — ИА Регнум. В бюджете России гражданская наука должна стоять отдельной строкой и иметь финансирование порядка 4% ВВП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября, об этом заявил депутат Госдумы, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров (КПРФ) на пленарном заседании Госдумы.

Саломон Конинк. Старик-ученый. XVII век

«Важнейшая задача, которая стоит перед нами, сделать науку востребованной», — отметил парламентарий. «Вернуть Россию в высокотехнологическую экономику мы можем, только создавая лучшие технологии — лучше чем те, которые существуют сегодня, на основе наших научных исследований и разработок, а для этого нужно, между прочим, развивать междисциплинарное образование по самым передовым направлениям, развивающимся сегодня — именно там рождаются прорывные технологии», — заявил Алфёров.

«В бюджете страны гражданская наука должна снова стоять отельной строкой и несмотря на кризис иметь бюджет на уровне порядка 4% ВВП», — уверен ученый.