Стокгольм, 5 октября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В Стокгольме Нобелевский комитет назвал лауреатов Нобелевской премии по химии, сообщает пресс-служба комитета при Королевской академии наук Швеции.

delsalt.com Исследования

Премия присуждена Жан-Пьеру Саважу, Джеймсу Фрейзеру Стоддарту и Бернарду Ферингу за «разработку и синтез молекулярных машин».

Церемония вручения медалей и денежной премии традиционно пройдет в Стокгольме 10 декабря — в годовщину смерти Нобеля.