Бангкок, 5 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. В Таиланде под колеса экскурсионного автобуса попал молодой слон. Авария произошла в ночное время на участке трассы между городами Лампанг и Чиангмай, передает телеканал «360».

hbieser Слон

Водитель автобуса, в котором находились 25 пассажиров, в темноте сбил 8-летнее животное. По всей видимости, мужчина не заметил слона на дороге, так как наехал на него, не снижая скорости. В результате слон погиб, а водитель получил переломы обеих ног.

От удара переднюю часть автобуса сильно покорежило, чтобы извлечь оттуда водителя, понадобилась помощь спасателей. Среди пассажиров пострадавших нет. По местным законам, водителю грозит штраф за убийство слона.