Тбилиси, 5 октября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. «Вчерашний факт, к сожалению, является логическим продолжением того процесса, который утверждают в стране, с одной стороны, правящая партия «Грузинская мечта», а с другой стороны, бывшая правящая партия Национальное движение. И когда ненависть становится главным оружием для победы на выборах, такие плачевные и трагические факты не исключены».

Флаг Грузии

Такой комментарий в связи со взрывом машины депутата от ЕНД Гиви Таргамадзе сделал председатель парламента Грузии Давид Усупашвили. Он призвал всех вместе осудить тех людей, которые имели какое-либо отношения к происшедшим за последние дни насильственным фактам.

«Я обращаюсь к гражданам Грузии: все это делается для воздействия на их свободную волю… Все это происходит для того, чтобы оказать на нас, граждан Грузии, такое влияние, какого им хочется. Они хотят, чтобы мы действовали именно в соответствии с их интересами», — пояснил Усупашвили.

По его оценке, все это создает благоприятную почву для активизации «врагов» Грузии.

«Москва не питает иллюзий, что на этих выборах победит какая-то пророссийская сила. Поэтому, если у нее будет возможность, она попытается устроить беспорядки. Такая, беспорядочная Грузия потом будет очень легко проглочена Россией, так как она гораздо легче станет мишенью для России», — заявил Усупашвили и призвал всех не давать «врагу» возможности вмешательства во внутренние дела страны