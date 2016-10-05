Ярославль, 5 октября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. Программа расселения ветхого и аварийного жилья в Ярославской области под угрозой срыва: федеральный Фонд содействия развитию ЖКХ снижает объемы ассигнований региону, а средств областного бюджета на имеющуюся потребность не хватит, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

condesign Ветхое жилье

За пять лет действия программы удалось расселить почти 90 тысяч кв. м аварийного жилья, подчеркивают в правительстве региона. Но в следующем году таких темпов ждать не стоит.

«Из федерального фонда ЖКХ мы больше такие суммы получать не будем, к сожалению, потому что новая программа по расселению — она еще не сформирована на федеральном уровне, подходы непонятны. Мы сейчас завершаем четвертый этап, расселяя последние квадратные метры, которые необходимы по программе», — отметил первый заместитель директора департамента строительства Ярославской области Виктор Жучков.

Вызывают опасения и другие программы по обеспечению граждан жильем. Так, в частности, растет очередь на жилье для детей-сирот, в настоящее время она насчитывает более тысячи человек. По оценке специалистов, чтобы единовременно решить эту проблему, необходимо около полутора миллиардов рублей.

«Без федеральных денег нам эти вопросы не решить. Везде мы видим, что запланирован очень невысокий процент от потребности. Сегодня денег в бюджете области не хватает. По некоторым позициям удается удерживать планку, которая была в этом году, а по ряду позиций у нас просто банально не хватает денег. Комитет принял решение о необходимости обращения за федеральной поддержкой», — комментирует ситуацию председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук.

По мнению ярославских депутатов, необходимо стимулировать и ипотечное кредитование. Покупательная способность населения не растет, и квадратные метры остаются не проданными. Депутат Роман Фомичев подчеркивает, строительная отрасль пока развивается по инерции, но запас уже исчерпан: жилье в новостройках раскупается не полностью, а банки перестали выдавать кредиты застройщикам. И в этом вопросе тоже придется обращаться за федеральной поддержкой.

«С 2014-года выдача ипотечных кредитов сократилась в 2,5 раза. А правительство отчитывается о росте показателя по вводу нового жилья в эксплуатацию, причем в следующем году прогнозируется еще больший рост объемов. Как на Луне живут товарищи! Неужели непонятно, что все сегодняшние объемы ввода квадратных метров — есть результаты инерции прошлых периодов 3−5 лет? И самое главное: доходы населения, мягко говоря, не растут, и в результате 40% нового жилья просто не продано сегодня. Но такую статистику никто не ведёт и не анализирует. Соответственно нет никаких внятных параметров для стимулирования именно покупательского спроса. На поддержку ипотечного кредитования выделено на всю область 7 млн рублей!» — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.

Депутаты рекомендуют правительству Ярославской области сохранить финансирование по большинству программ как минимум на уровне текущего года. Какие из этих предложений будут учтены, станет известно, когда правительство внесет в облдуму проект бюджета на 2017 год.