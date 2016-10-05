Москва, 5 октября, 2016, 12:55 — ИА Регнум.



Виктор Васнецов. Богатыри. 1881—1898

Единство народа — важнейшее условие сохранения государственности и независимости России. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 октября заявил президент России Владимир Путин во время пленарного заседания Государственной думы.

«Наша сила — в единстве нашего народа. Мы должны всегда помнить, что всесоставляющая сила России, о которой я только что сказал, — это важнейшее, ключевое условие сохранения нашей государственности, независимости и самого существования России как единого, общего, родного дома для всех народов, которые её населяют», — заявил Путин.

Более 100 лет назад, обращаясь к депутатам Государственной думы, Пётр Аркадьевич Столыпин сказал, что мы «все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и права для поддержания исторического высшего права России — быть сильной», напомнил президент.

«Когда мы вспоминаем такие слова, или когда формулируем их заново, мы всегда исходим из того, что любой народ и любая страна имеют точно такое же право — быть сильными», — подчеркнул он.

При этом в понятии «быть сильными» не содержатся «какие-либо великодержавные нотки», подчеркнул Путин. «Мы никому никогда ничего не навязывали и навязывать не собираемся. Сила России — внутри нас самих. Она внутри нашего народа, в наших людях. В наших традициях и нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории, природных богатствах, в обороноспособности», — заявил Путин.