Москва, 5 октября, 2016, 12:54 — ИА Регнум. В Москве фиксируют стабильный спрос на жилье в ТиНАО. Согласно планам властей города, за три месяца, построят порядка 1 млн кв метров недвижимости. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, в первую очередь будут возводить дома в Щербинке, а также в поселениях Воскресенском, Сосенском, Внуковском и Вороновском.

MechanicalWorld Планирование стройки

«За девять месяцев 2016 года введено около 1,3 миллиона квадратных метров жилья», — уточнил чиновник.

Жидкин добавил, что в ТиНАО развивается социальная инфраструктура и транспортная доступность.

Напомним, эксперты в сфере недвижимости отмечают рост спроса на квартиры на присоединенных территориях столицы. Среди основных покупателей — люди старше 40 лет.