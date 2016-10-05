Ставрополь, 5 октября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. В курортном регионе Кавказских Минеральных вод верхняя планка курортного сбора не превысит 150 рублей, заявил советник министра РФ по делам Северного Кавказа Станислав Аристов, передает корреспондент ИА REGNUM. Аристов сообщил, что законопроект по курортному сбору прорабатывается с учетом международного опыта, где он составляет 5 франков или 350 рублей.

Александр Васильевич Федоров. Пейзаж со скалой и ручьем.1867

«Что касается Российской Федерации, то на последнем Госсовете, где Владимир Путин поддержал разработку законопроекта о внедрении только экспериментов в отдельных субъектах, которые испытывают максимальный туристический прирост и нагрузку на инфраструктуру муниципального и общественного хозяйства, речь идет о высшей планке не более 150 рублей», — сказал представитель Минкавказа.

«Причем, это на усмотрение региона. И сегодня регион сам вправе решать о дате ввода этого налога и о механизме и объемах его сбора», — добавил чиновник.

Аристов сообщил, что в этом плане министерство «тесно работает с правительством Ставропольского края, потому что планирует его ввести на Кавказских Минеральных Водах».

Он отметил, что в этом курортном регионе «из-за большого наплыва туристов весьма ветхая инфраструктура городского общественного хозяйства, которая годами эксплуатировалась».

В этой связи требуется реконструкция, чтобы потомкам и сегодняшним туристам стало комфортнее пребывать не только в курортных учреждениях, но и просто прогуливаться по местным улицам и паркам. Для этого необходимы дополнительные финансовые вливания, которые могут появиться благодаря курортному сбору.

Отметим, что Ставропольский край выступил с инициативой введения курортного сбора на территории Кавминвод еще в 2012 году. Тогда глава Минкурортов региона Валентина Ченцова посетовала на изношенность инфраструктуры курортных городов и санаторно-курортного хозяйства, отметила, что денег на восстановление хозяйства нет.

Она увидела выход из этой ситуации только во введении сбора, который ранее уже существовал в России. Ченцова предложила приплюсовать налог в пределах трех процентов к стоимости всех санаторных и рекреационных услуг в регионе. Эту идею поддержали местные депутаты и представители турбизнеса, которые сетовали на отсутствие отелей высокого уровня обслуживания и представительств крупных международных сетей.

Однако в санаториях Кавминвод эта идея вызвала неоднозначную реакцию. Стоимость путевок и без того не по карману многим жителям России, а сбор ляжет на плечи именно российского туриста. Основной поток отдыхающих на Кавминводах и проходящих санаторно-курортное лечение приходится на российские регионы.

Вместе с тем, идея курортного сбора была услышана на федеральном уровне. На последнем Госсовете президент Владимир Путин одобрил разработку законопроекта по введению сбора в отдельных регионах и поручил правительству страны подготовить документ до 1 марта 2017 года.

Планируется, что курортный сбор будет вводиться только в местах повышенного спроса у туристов, где наибольшая нагрузка приходится на местную инфраструктуру и требуются дополнительные средства на ее восстановление.

Подчеркивается, что доходы от сборов должны направляться исключительно на развитие санаторно-курортного комплекса, а суммы сборов должны быть доступны для туристов, чтобы введение этого налога не стало причиной снижения туристического потока.

Отметим также, что туристический поток в курортный регион Ставрополья растет в последние годы. Этому способствует и геополитическая обстановка. Если ранее поток туристов на Ставрополье не достигал и 1 млн человек в год, то в 2015 году он превысил 1,2 млн человек. По итогам 2016 года эта цифра прогнозируется еще выше.