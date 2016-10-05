Москва, 5 октября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Никаких ограничений на вызов «скорой» Минздрав вводить не намерен, заявила 5 октября 2016 года на брифинге в Общественной палате РФ министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она также добавила, что все вызовы «скорой помощи» останутся бесплатными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина скорой помощи

«Таких изменений не планируется, более того, они противоречат основной государственной политике в области здравоохранения», — подчеркнула министр.

Скворцова также особо подчеркнула, что бесплатными вызовы сохранятся даже для не граждан России, то есть не застрахованных в ОМС. При этом не забыла отметить и то, что количество вызовов никак не регламентировано. По ее словам, сколько раз нужно, столько раз «скорая» и будет приезжать.

«Для любого человека на нашей территории, просто исходя из международных требований к гуманитарной сфере, мы обязаны оказать скорую медицинскую помощь», — заключила глава Минздрава.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в обществе давно муссировались слухи о том, что количество бесплатных вызовов скорой помощи будет сведено до 4 раз в год, а во всех остальных случаях гражданам самим придется оплачивать эту услугу.

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