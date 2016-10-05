Калуга, 5 октября, 2016, 12:50 — ИА Регнум.



Калужским краеведам были вручены Почётные Грамоты и Благодарственные письма

Сегодня, 5 октября, в Калуге открылась 11-я городская краеведческая конференция.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, с приветственным словом к участникам конференции обратились глава городского самоуправления Александр Иванов и Почётный гражданин Калуги Валерий Сударенков.

«Возрождение интереса жителей, в первую очередь молодежи, к истории своей малой родины является очень важной задачей, — подчеркнул Александр Иванов, — невозможно себе представить сколь-нибудь эффективное патриотическое воспитание молодого поколения без опоры на изучение истории родного края. Именно с любви к родной земле, к малой Родине и начинается воспитание подлинного патриотизма. Замечательно, что всё больше калужских школьников увлекается краеведением, историей родного города, особо можно выделить работы учащихся школы № 6. Работа краеведческой конференции важна и в чисто научном плане — открываются новые, ранее не изученные страницы истории калужского края, растёт багаж наших знаний о выдающихся земляках, значимых событиях в истории нашего города, особенностях исторического развития Калуги. От имени депутатов городской Думы выражаю благодарность всем участникам конференции за доскональное исследование истории Калуги, за большую работу по изучению и пропаганде истории Калужского края».

Глава городского самоуправления вручил калужским краеведам Почётные Грамоты и Благодарственные письма.

На конференции прозвучали выступления известных ученых, краеведов, исследователей по самым разным вопросам, касающимся истории города Калуги: учреждению калужского наместничества, истории калужских улиц, участии калужан в русско-японской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах, судьбах дворянских родов и династиях калужских учителей.