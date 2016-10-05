Минск, 5 октября, 2016, 12:49 — ИА Регнум.



president.gov.by Церемония официальной встречи Александра Лукашенко с участием пакистанского почетного караула. Исламабад. 5 октября 2016 года

«Достигнуто понимание, что Белоруссия и Пакистан выйдут на тесную кооперацию с третьими странами. Пример тому — китайско-пакистанский экономический коридор», — заявил Александр Лукашенко по итогам состоявшихся в Исламабаде переговоров с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, проинформировала 5 октября пресс-служба президента Белоруссии.

Переговоры прошли вначале в формате «один на один», а затем — в расширенном формате. Согласно сообщению президентской пресс-службы, по итогам переговоров Лукашенко и Шарифа «был подписан пакет документов о развитии сотрудничества в различных сферах». Как и в случае состоявшегося в конце сентября визита Лукашенко в КНР, о подписанных контрактах не сообщается.

Подводя итог состоявшихся переговоров, Лукашенко сообщил, что стороны обсудили возможности сотрудничества в области ядерной энергетики. При этом он подчеркнул: «И Белоруссия, и Пакистан — приверженцы развития мирного атома».

Также достигнуты договорённости активизировать двустороннее научно-техническое сотрудничество. Назрела необходимость открыть прямое воздушное сообщение между Белоруссией и Пакистаном для увеличения взаимного пассажиро‑ и грузопотока.

«Во время переговоров достигнуто понимание, что мы усилим совместную работу в направлении сельскохозяйственной и промышленной кооперации. В ближайшее время обменяемся визитами специалистов для расширения сотрудничества по этим направлениям, — сообщил Лукашенко. — В ближайшей перспективе мы предпримем конкретные шаги по активизации сотрудничества между банками, в легкой (преимущественно текстильной) промышленности, в лесном хозяйстве, таможенном деле, стандартизации и сертификации. Мы предложили пакистанским друзьям услуги белорусских компаний по строительству».

В совместном заявлении по итогам официальных переговоров Лукашенко и Шариф подтвердили стремление углублять дружественные связи в различных сферах. Они констатировали важность подписания ряда документов, касающихся расширения направлений взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленной кооперации, борьбы с преступностью, образования, таможенного и банковского сотрудничества, а также в почтовой сфере.

«Стороны, отмечая схожесть подходов по ключевым международным и региональным проблемам, подтвердили свою приверженность общепризнанным нормам международного права, целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, укреплению роли ООН в решении всего комплекса вопросов по поддержанию международного мира и безопасности, противодействию современным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, незаконное производство и сбыт наркотиков, торговля людьми, природные и техногенные катастрофы», — сказано в заявлении.

Итогом встречи также стала договоренность продолжить практику взаимной поддержки инициатив и кандидатур Пакистана и Белоруссии в ООН и других международных организациях. Положительную оценку получила деятельность правительств по развитию межгосударственного сотрудничества в ключевых областях экономики, а также работа совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 4 октября прибыл с официальным визитом в Пакистан, где провёл переговоры с президентом и премьер-министром исламской республики. Товарооборот между Белоруссией и Пакистаном по итогам 2015 года составил менее $56,4 млн и $30,2 млн за семь месяцев 2016 года.