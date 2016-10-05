Владимир, 5 октября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В 176 домах Владимире с 5 по 6 октября будет отключено отопление из-за ремонтных работ на магистральной тепловой сети. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ОАО «Владимирские коммунальные системы». Всего без тепла останутся почти 25 тысяч человек. Кроме того, отопление будет отключено в 38 административных зданиях, три школы, два детсада и четыре больницы.

geralt Контроллер батареи отопления

«Также на время проведения работ 61 жилой дом (12,5 тыс. жителей), 5 административных зданий, 1 школа и 5 детских садов будут запитаны по резервной схеме, в связи с чем у данных абонентов будут снижены параметры теплоносителя (по отоплению), при этом горячее водоснабжение будет сохранено в полном объеме», — говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что ремонтные работы начались из-за того, что на четырех участках магистральной сети были выявлены дефекты.

ИА REGNUM напоминает, что отопление в дома владимирцев начало поступать еще 20 сентября. С 15 сентября начали отапливаться социальные учреждения.

К слову, изношенность теплосетей во Владимире составляет 60% на магистральных сетях и 58% — на разводящих. Во время предыдущего отопительного сезона во Владимире также было большое количество аварий. К примеру, после новогодних праздников в центре городе без тепла остались 103 дома. Произошло это из-за работ по реконструкции путепровода на Октябрьском проспекте.