Москва, 5 октября, 2016, 12:44 — ИА Регнум. Результаты голосования в Государственную думу РФ, состоявшегося 18 сентября, основаны на свободном выборе российского общества. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 октября, заявил президент РФ Владимир Путин, открывая первое заседание Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва. «Избирательная компания прошла открыто и честно», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В результате выборов, отметил глава государства, состав нижней палаты российского парламента заметно обновился. В него, сообщил Путин, вошли представители общественных, профсоюзных, местных организаций. По мнению президента, таким образом усилится связь парламента с гражданским обществом и регионами, что приведет к улучшению качества законотворческого процесса.

«Работающие законы, — заявил президент, — должны основываться на гражданском согласии». Он выразил надежду, что Госдума станет площадкой для общественного и политического диалога.

Выборы в Государственную думу РФ VII состоялись 18 сентября. Они прошли по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 были избраны по партийным спискам по единому федеральному округу, а ещё 225 — по одномандатным округам.