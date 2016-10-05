Москва, 5 октября, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Российское руководство негативно восприняло решение Вашингтона о блокировке инициированной российской стороной резолюции в Совете Безопасности ООН по обстрелу российского посольства в Сирии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 5 октября.

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На вопрос о том, какая реакция была у российского руководства на решение США, Песков ответил: «Негативная».

Напомним, после обстрела посольства России в Сирии с территории, контролируемой террористической группировкой «Джабхат Фатх аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который произошёл 3 октября, по инициативе Москвы в СБ ООН было распространено заявление с осуждением обстрела. Однако американская делегация заблокировала заявление.