Москва, 5 октября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил депутатов с началом работы, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. «Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов РФ и среди них народные избранники Крыма и Севастополя», — отметил президент.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто, честно и конкурентно, ее результаты основаны на выборе российского общества. В безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти», — подчеркнул Путин.

По итогам выборов в Госдуму прошли представители шести партий, в то время как в избирательной кампании участвовали 14 партий. Конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у «Единой России» — 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23. Таким образом, в Госдуме будет четыре фракции.