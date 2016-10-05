Екатеринбург, 5 октября, 2016, 12:51 — ИА Регнум. На Среднем Урале благодаря заказу «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле будет трудоустроено 90 граждан отбывающих наказание в исправительной колонии №13. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

Заключённые будут выполнять квалифицированную работу по обработке рамы тележки полувогона в цехе обработки литья. В региональной пресс-службе ГУФСИН подчеркнули, что выполнение заказа является ответственной работой, а рабочие места оборудованы с учётом всех требований по безопасности труда. Также накануне состоялась встреча задействованных в реализации заказа осуждённых с представителями «Уралвагонзавода».

Напомним, что ранее сообщалось о непростой ситуации на рынке труда в Свердловской области. Так по данным руководителя федерации профсоюзов Андрея Ветлужских, в регионе порядка 32 тысяч безработных граждан, при имеющихся в службах занятости 33 тысячах вакансий. По его словам официальный уровень безработицы составляет 1,4%. Андрей Ветлужских сообщил, что в ближайшее время об увольнениях заявили 163 предприятия и организации Свердловской области, причём наиболее серьёзная ситуация сложилась у «Макдоналдс Екатеринбург» на котором до конца текущего месяца планируется сократить более 800 сотрудников. Также по его словам около 110 предприятий и организаций работают в режиме неполной занятости или простаивают, и столько же имеют задолженность по зарплате перед своими сотрудниками в размере 10 миллионов рублей, сообщает «Правда УрФО».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, некоторые проблемы возникали на «Уралвагонзаводе» в прошлом году. Из-за сокращения заказов на изготовление вагонов часть сотрудников отправлялись в вынужденные отпуска, а часть переходила на режим неполной занятости. При этом отметим, что цеха завода, выполняющие госзаказ по «оборонке» работали и продолжают работать при полной загрузке и без простоев.