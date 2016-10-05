Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. «Северный поток — 2» будет способствовать развитию газовой отрасли Евросоюза, заявила генеральный директор ООО «Газпром Экспорт» Елена Бурмистрова. Об этом она сообщила во время своего выступления сегодня, 5 октября, в рамках VI Петербургского международного газового форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

nord-stream2.com Газопровод

«Всем известно, что российские месторождения газа являются одними из самых рентабельных, и если к этому прибавить еще прямой, кратчайший, эффективный маршрут поставок, то мы получим факт того, что российский трубопроводный газ является самым оптимальным вариантом энергообеспечения ЕС с экономической точки зрения и с экологической», — отметила Бурмистрова.

Потоки газа могут распределяться внутри европейского рынка в соответствии со спросом, в соответствии с ценовыми сигналами, но это имеет смысл, если есть приток газа на рынок, если есть определенная ликвидность и надежность снабжения. После поступления газа на приемный терминал на берегу Германии он может распределяться в любую точку рынка на газовые хабы под действием ценовых сигналов и в зависимости от спроса, сказала гендиректор «Газпром Экспорт».

И привела пример: «Одна треть, например, может направляться на рынки Северо-Западной Европы, где сокращение спроса является самым существенным, две трети могут направляться на рынки Юго-Восточной Европы и через хабы направляться на рынки других стран».

nord-stream2.com Варианты трассы газопровода «Северный поток — 2»

В совокупности это означает, что дополнительные объемы газа увеличивают ликвидность рынка, укрепляют конкурентоспособность и развивают инфраструктуру и хабы внутри европейского рынка. Таким образом, «Северный поток —2» вписывается в архитектуру поставок ЕС, и новый маршрут будет стимулировать развитие газовой инфраструктуры, интерконнекторов, которые соединяют газовые хабы, позволит оптимизировать загрузку газотранспортной системы ЕС, увеличить газовые потоки между хабами.

«К слову, это те цели, к которым стремится Евросоюз», — подчеркнула спикер.

В начале своего выступления она объяснила, что, согласно прогнозам экспертов, собственная добыча в ЕС и Норвегии сократится в скором времени примерно на 100 млрд кубометров газа в год. В ЕС в будущем будет наблюдаться дефицит импорта 120−140 млрд кубометров газа. В этом плане «Северный поток — 2» может оказаться эффективным решением проблем.

Напомним, что ранее в ходе форума коммерческий директор по РФ Shell E&P Дуглас Бакли заявил, что потребление природного газа в ближайшие десять лет увеличится двое, а углеводороды в целом продолжат играть доминирующую роль на мировом рынке.