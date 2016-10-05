Москва, 5 октября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В самом скором времени станет известно имя нового первого заместителя главы администрации президента РФ, который станет преемником Вячеслава Володина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Можно, наверное, смело предположить, что это станет известно в самое ближайшее время», — сказал Песков.

Также пресс-секретарь главы государства не согласился с представителями СМИ, что преемник Вячеслава Володина не назначается слишком долго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вячеслав Володин, занимавший пост первого заместителя главы администрации президента РФ, был избран в Государственную Думу седьмого созыва. Он является одним из двух претендентов на пост спикера нижней палаты российского парламента.

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