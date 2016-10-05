Петрозаводск, 5 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника Управления капитального строительства Карелии признан виновным в коррупционных преступлениях. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 5 октября, в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Собранные следственными органами СК РФ по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора: экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, в крупном размере)».

По версии следствия, в период с 2011 по 2015 годы в рамках пяти муниципальных контрактов на строительство газопровода и реконструкцию системы водоотведения и очистки сточных вод в поселках Кондопожского и Прионежского районов Карелии исполнительный директор общества, осуществляющего строительство и реконструкцию объектов, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и рассматривается в суде, неоднократно давал взятки на общую сумму 1,37 млн рублей подсудимому за подписание актов выполненных работ.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 7 млн рублей.