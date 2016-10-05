Москва, 5 октября, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В Госдуме началось первое пленарное заседание осенней сессии нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября. Открыл заседание старейший депутат, лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров, он приветствовал президента России Владимира Путина на заседании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Алфёров отметил, что в детстве его любимой книгой была книга Каверина «Два капитана». Он процитировал девиз главного героя этой книги Сани Григорьева: «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

«Очень важно при этом найти, за что борешься. Наша главная цель — сохранение и возрождение нашей страны», — подчеркнул парламентарий.

По итогам выборов в Госдуму прошли представители шести партий, в то время как в избирательной кампании участвовали 14 партий. Конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов у «Единой России» — 343 мандата, у КПРФ — 42 мандата, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23. Таким образом, в Госдуме будет четыре фракции.

Кроме того, по одному мандату получили одномандатники от партий «Родина» Алексей Журавлев и «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, а также один самовыдвиженец Владислав Резник.

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