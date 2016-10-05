Брянск, 5 октября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Военная прокуратура начала расследование самоубийства 20-летнего солдата-срочника в воинской части в Брянске. По предварительной информации, у молодого человека не было проблем на службе, а совершить такой поступок он мог из-за ссоры с девушкой. При этом экспертиза не подтвердила наличие гематом и ушибов на теле солдата.

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«В ходе предварительной проверки установлено, что неуставные взаимоотношения в отношении военнослужащего не применялись», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Западного военного округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, солдата нашли повешенным 26 сентября. Его родные сообщают, что до этого он жаловался на «дедовщину». Кроме того, сестра погибшего заявляет, что при осмотре родственники увидели многочисленные синяки, гематомы, а также порез горла, отсутствие двух ногтевых пластин и ссадины.