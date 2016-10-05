Москва, 5 октября, 2016, 12:26 — ИА Регнум. Сделанное кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом заявление, обвиняющее Москву в срыве соглашений с Вашингтоном по Сирии, является предвыборным ходом. Слова о срыве договорённостей произнесены в рамках предвыборной риторики. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 5 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кто кого. Дональд Трамп

«В США продолжается предвыборная риторика, продолжаются предвыборные дискуссии в рамках электоральной кампании», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не станет участвовать в подобных дискуссиях. «Риторика всех участников избирательной кампании подвержена таким конъюнктурным изменениям», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 октября Трамп заявил, что власти России нарушили соглашения по режиму перемирия в Сирии, потому что не уважают руководство США. Заявление было сделано на встрече с избирателями в городе Прескотт-Вэлли (штат Аризона, США).

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