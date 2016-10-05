Санкт-Петербург, 5 октября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области, экс-глава Кировского района Ленобласти Дмитрий Василенко стал представителем от 47-го региона в Совете Федерации. Сегодня, 5 октября, его кандидатура была одобрена народными избранниками в ходе второго заседания областного парламента нового созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenoblzaks.ru Дмитрий Василенко

«Вижу свою роль в лоббировании интересов Ленинградской области в Совете Федерации. Вообще, город Москва — это город, где принимаются все решения. Всё зависит от человека, которого вы пошлете туда. Думаю, что все кандидаты, которые баллотируются на тот или иной пост, говорят одно и то же. Но только одни говорят, а другие делают. Я вам даю обещание, что я буду делать», — заявил Дмитрий Василенко, выступая перед парламентариями.

Депутат от ЛДПР Дамир Шадаев поблагодарил фракцию «Единая Россия» за выдвижение «прекрасного кандидата». «Знаю этого человека долгие годы. Ответственный, смелый, обучаемый Именно такие будут возглавлять наше государство в будущем периоде на разных постах. Нам очень приятно, что на наших глазах человек от руководителя маленького предприятия в Тихвине дошел до выдвижения его кандидатуры в Совет Федерации», — сказал Шадаев, пожелав Василенко ни в коем случае не сходить с избранного пути.

Единогласно поддержать эту кандидатуру ранее на заседании фракции решили единороссы. «Надеемся, что Дмитрий Юрьевич (Василенко) оправдает нашу надежду и будет достойно представлять Законодательное собрание и всю Ленинградскую область. Единственное пожелание, чтобы он не забывал, что есть Законодательное собрание Ленинградской области, и, когда не будет пленарных заседаний в Москве, приезжал сюда», — сказал глава фракции «Единая Россия» Олег Петров.

Вице-спикер Заксобрания Николай Пустотин признался, что знает Василенко более 20 лет и, «несмотря на не совсем удачный первый опыт совместной работы», также рекомендовал этого кандидата. «Этот человек очень активный, молодой, энергичный. Самое главное, он не терпит формального отношения к людям и их проблемам. Внимательно наблюдал за его деятельностью, когда он был избран мэром Шлиссельбурга и своим трудом добивался уважительного отношения избирателей этого города, и он своего добился. Убежден, что он будет активно заниматься привлечением федеральных средств для нашего региона», — сказал он.

Также единогласно поддержала кандидатуру Василенко фракция «Справедливая Россия».

За кандидата проголосовал 41 парламентарий, один — «против всех», 5 бюллетеней из 47 участвующих в голосовании были признаны недействительными.

Для справки:

Дмитрий Юрьевич Василенко родился 11 мая 1969 года в городе Кириши. С 6 лет занимался в музыкальной школе, годом позже поступил в спортивную школу. Увлечения музыкой и спортом сохранил на всю жизнь.

Трудовую деятельность начал в Тихвине в возрасте 14 лет. Выучился профессии газоэлектросварщика и работал на заводе «Трансмаш». Без отрыва от производства поступил в Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права. Имеет два высших образования и степень кандидата наук.

В возрасте 27 лет был назначен генеральным директором Тихвинского лесохимического завода, и вывел предприятие из экономического кризиса. Будучи руководителем ОАО «Мир» в городе Шлиссельбург.

В 2001 году был избран мэром МО «Город Шлиссельбург», набрав 54% голосов. С 2005 по 2007 год работал в ОАО «Северо-Западное пароходство» директором по внешним связям, затем в Москве в Министерстве природных ресурсов Росприроднадзора — заместителем начальника управления особо охраняемых территорий юридического сопровождения. В 2009 году был избран депутатом, а затем главой МО Город Шлиссельбург.

Дважды — в октябре 2012 года, а затем в сентябре 2014 года Дмитрий Юрьевич Василенко избирался главой Кировского муниципального района Ленинградской области.

Входит в кадровый резерв президента России под №18. В 2004 году за спасение детей награжден медалью «За отвагу на пожаре». В 2008 году под псевдонимом «Дмитрий Юрич» Василенко выпустил студийный альбом «Раненая душа». В 2010 году Василенко стал объектом пристального внимания СМИ после угона у него лимузина «Майбах», который впоследствии был возвращен угонщиками на место.