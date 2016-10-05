Москва, 5 октября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Небольшая американская нефтяная компания Caelus Energy обнаружила на морском шельфе Аляски довольно крупные запасы легкой нефти. По оценке этой компании, извлекаемые запасы могут составить 240−321 млрд тонн. Компания высказала свои намерения построить трубопровод длиной 200 км для транспортировки добываемой нефти, рассчитывая на добычу в размере 200 тыс баррелей в сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефтяной рынок данную новость проигнорировал — нефть смеси Brent, вместо того чтобы упасть на новости о потенциальном избытке предложения в будущем, продолжает расти и торгуется выше $51 за баррель. Не отстают и котировки американской WTI, которая находится уже выше $49 за баррель и уверенно идет на $50. Таким образом, рынок пока не верит в то, что данное открытие способно оказать существенное влияние на предложение нефти. И тут есть в чем сомневаться. Несмотря на то, что обнаруженная нефть является сырьем более высокого качества, чем сланцевая нефть, добыча черного золота на арктическом шельфе связана с высокими затратами.

Так, крупные нефтяные корпорации, такие как Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Statoil еще в 2015 году отказались от бурения на шельфе Аляски из-за высокой себестоимости добычи. В России некоторые компании уже начали работу на арктическом шельфе, например, «Газпром нефть». Средняя себестоимость извлечения барреля нефти на арктическом шельфе в Печерском море на месторождении «Приразломное» компанией не раскрывается, но она может составлять, по разным оценкам, около $90−95 за баррель при том, что в Западной Сибири средние lifting costs составляют $3−4 за баррель.

В свою очередь в США добыча сланцевой нефти, которая рентабельна уже при $50−55 за баррель, становится выгоднее, чем добыча нефти на арктическом шельфе. Поэтому влияние нового открытия на мировое предложение черного золота пока под большим вопросом. Не исключено, что американская компания отложит разработку проекта до лучших времен, пока нефть не вернется опять на уровень в $100 за баррель. Не исключено, что после проведения аудита запасов может оказаться, что извлекаемых запасов черного золота на этом месторождении меньше, чем заявляет компания. Также не исключено, что Caelus Energy может торжественно рекламировать свое открытие с целью продажи самой себя более крупной корпорации, потому что небольшие производители нефти в условиях низких цен на сырье переживают не лучшие времена.