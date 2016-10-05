Москва, 5 октября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Заявления кандидатов в президенты США, в том числе Дональда Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал как предвыборную риторику, которая подвержена конъюнктуре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Хотелось, чтобы Россия фигурировала (в заявлениях кандидатов) в позитивном смысле, однако Россия стала одной из наиболее частых тем в заявлениях кандидатов, сожалеет Песков.

«В США продолжается предвыборная риторика, предвыборная дискуссия», — сказал Песков, указав на то, что Россия не вмешивается в избирательную кампанию в США.

«Такая риторика подвержена конъюнктурным изменениям, это понятно и естественно», — подчеркнул он.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Россия «провалила сделку» с США по прекращению огня в Сирии и что страна не уважает американских лидеров. Об этом сообщает Reuters. «Россия провалила сделку, а сейчас они (русские. — «Газета.Ru») стреляют, они бомбят, что-то вроде того. Это должно закончиться, и закончиться быстро», — заявил Трамп, выступая в Прескотт Вэлли, штат Аризона.