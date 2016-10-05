Лондон, 5 октября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBO, подтвердил, что принимал кокаин. Таким образом спортсмен боролся с депрессией, сообщает «Спорт-Экспресс».

stevepb Наркотики

Фьюри заявил, начал принимать наркотик несколько месяцев назад, однако прекратил прием кокаина 1 октября. Боксер подчеркнул, что имеет право делать со своей жизнь все, что хочет. Фьюри добавил, что употреблял большое количество кокаина из-за депрессии, также он прекратил тренировки.

Кокаин был обнаружен в допинг-пробе боксера, взятой 22 сентября. После этого Фьюри объявил о завершении карьеры, однако позже назвал свои слова шуткой. Также сообщалось, что дисквалификация боксеру не грозит, так как присутствие кокаина в организме не запрещено в течение периода между соревнованиями.