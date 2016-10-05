Токио, 5 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Около 200 тыс. красных, белых и синих цветов шалфея использовали в Японии для создания гигантской картины, изображающей визит президента США Барака Обамы в Хиросиму, сообщает 5 октября The Asahi Shimbun.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

«Мы хотим, чтобы эта картина передала стремление Хиросимы к миру. Мы изобразили Обаму во время исторического визита», — сказал управляющий директор ботанического сада Sera Yurien Тацуя Охата.

На картине помимо Обамы изображен Купол Гэмбаку («Купол атомного взрыва»), журавлик оригами и иероглифы, обозначающие слово «мир». Длина цветочной картины составляет 100 м, а ширина 50 м.

Напомним, 27 мая этого года президент США посетил Хиросиму, где возложил цветы к мемориалу жертв атомной бомбардировки 1945 года. Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Хиросиму.