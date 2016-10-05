Москва, 5 октября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Прогнозы жителей России относительно стоимости доллара остаются стабильными на протяжении нескольких месяцев. Граждане, следящие за курсом доллара в июне-августе называли цену в 66−68 рублей (через три месяца) и 67−69 рублей (через год), в сентябре — 68 и 68 рублей. То есть они ожидают, что рубль немного сдаст позиции. Такие данные опроса представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Рубли

Тема колебания курса валюты интересует жителей России все меньше: с января по сентябрь доля тех, кто следит за ситуацией на валютном рынке, снизилась с 63% до 42% (в т.ч. регулярно — только 15%). Выше, чем в среднем по выборке, этот процент среди 18−24-летних (55%), жителей Москвы и Санкт-Петербурга (49%), респондентов с высоким достатком (55%).

Рубль остается главной валютой для накоплений: сбережения в рублях есть у 58% российских граждан. Доллар, евро и другие валюты выбирают немногие: по 5%, 3% и 1% респондентов. Нет сбережений у 36% — с конца 2014 года. эта доля заметно сократилась.

Опрос ВЦИОМ проведен 24−25 сентября 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента.